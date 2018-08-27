Усі діти на матчі Шахтар - Маріуполь у Харкові отримають безкоштовне морозиво від гірників

«Шахтар» готує для дітей розважальну програму на ОСК «Металіст», яка стане яскравим завершенням літніх канікул.

1 вересня в День знань футбольний клуб «Шахтар» готує для дітей розважальну програму на ОСК «Металіст», яка стане яскравим завершенням літніх канікул.

При вході на стадіон хлопчики і дівчатка з квитками сектора 20-29 отримають талони, повідомляється на офіційній сторінці ФК "Шахтар" у Facebook.

Їх можна обміняти на безкоштовні вафлі, солодку вату і морозиво .

Також на офіційних сторінках клубу в соціальних мережах відбудеться вікторина для школярів. Всі, хто дасть правильні відповіді, візьмуть участь у розіграші приставки Xbox.

Перед поєдинком буде організовано #ShakhtarFanFest. Нові атракціони, фотозона, фуд-корти і багато іншого – в день гри з 18:00.

1 вересня «Шахтар» готує для вболівальників набагато більше, ніж просто футбольний матч.