Хацкевич перед грою Динамо - Аякс: з шашками наголо ніхто не побіжить

У матчі з "Аяксом" динамівцям потрібні агресія і пресинг з перших хвилин гри, вважає головний тренер віце-чемпіонів України.

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів проти "Аякса", який відбудеться завтра в Києві.

На прес-конференцію, яка традиційно проходить за добу до матчу, наставник прийшов разом з півзахисником киян Віктором Циганковим. Цього разу спілкування ЗМІ з представниками клубу виявилося дуже коротким - прес-конференція тривала близько 5 хвилин.

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"Як прокоментую те, що нам потрібно забивати мінімум два м'ячі? На попередньому етапі Ліги чемпіонів ми двічі забили «Славії» в Києві. Крім того, враховуйте, що і команда суперника теж готується до матчу. Що стосується нас, то ми, звичайно, видозмінимо малюнок гри. Перш за все, нам потрібні агресія і пресинг з перших хвилин. Не можна при цьому забувати про оборону, адже група атаки в «Аякса» досить сильна. Тож з шашками наголо вперед ніхто не побіжить - ми не маємо права оголювати свої тили. Як все буде насправді, побачимо завтра, а поки можу сказати лише те, що зміни в нашій грі будуть тактичного плану", - зазначив Хацкевич.

Також головний тренер киян прокоментував інформацію про те, що нападник Артем Бесєдін може пропустити матч-відповідь.

"У Артема дійсно є певні проблеми зі здоров'ям. Всі дні після першого матчу з «Аяксом» він тренувався за індивідуальною програмою, але сьогоднішнє тренування спробує почати вже в загальній групі. Після цього заняття і приймемо рішення щодо участі Бесєдіна в матчі", - сказав Олександр Хацкевич, якого цитує сайт "Динамо від Шуріка".

Нагадаємо, гра "Динамо" - "Аякс" відбудеться у вівторок о 22.00 на НСК "Олімпійський" в Києві. У першому поєдинку "Аякс" переміг - 3:1.