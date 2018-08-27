На матчі Динамо - Аякс аншлагу не буде
14:47, 27 серпня 2018Футбол
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Поєдинок відвідають близько 40 тисяч глядачів.
Модульне шоу вболівальників "Динамо" на "Олімпійському" / focus.ua
На матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між київським «Динамо» та голландським «Аяксом», який пройде на київському НСК «Олімпійський», очікується близько 40 тисяч уболівальників.
Про це повідомляє "Динамоманія".
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Нагадаємо, що загалом «Олімпійський» вміщує 70 тисяч глядачів.
Як повідомляв УНІАН, у виїзному матчі в минулу середу «Динамо» поступилося «Аяксу» з рахунком 1:3. Поєдинок відбудеться в Києві у вівторок, 28 серпня. Початок - о 22:00.
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