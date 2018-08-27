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Аякс вирушив у Київ на матч з Динамо в плей-офф Ліги чемпіонів

13:46, 27 серпня 2018
Футбол
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facebook.com/afcajax

Головний тренер нідерландського клубу Ерік тен Хаг узяв з собою 21 футболіста, повідомляє офіційний сайт "Аякса". Відзначимо, що разом з командою вирушив бразильський форвард Давід Нерес, який перший матч пропустив через пошкодження підколінного сухожилля.

Повний список гравців "Аякса", які вирушили до столиці України:

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Воротарі: Андре Онана, Костас Лампру, Беньямін ван Лер

Захисники: Маттейс де Лигт, Расмус Крістенсен, Максиміліан Вебер, Дейлі Блінд, Мітчел Баккер, Нуссаір Мазраурі

Півзахисники: Френкі де Йонг, Лассе Шене, Донні ван де Бек, Карел Ейтінг, Хакім Зієш, Душан Тадіч, Закарія Лабьяд, Даніні де Віт

Нападники: Клас-Ян Хунтелар, Давід Нерес, Денніс Йонсен, Кай Сірхейс

Нагадаємо, в Амстердамі "Динамо" поступилося "Аяксу" у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів 1:3.

Матч у відповідь відбудеться у вівторок, початок – 22.00.

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Теги: #Аякс#Динамо у кваліфікації ЛЧ