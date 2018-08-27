Аякс вирушив у Київ на матч з Динамо в плей-офф Ліги чемпіонів

Разом з командою вилетів бразильський форвард Давід Нерес, який пропустив перший матч через травму.

Сьогодні вдень «Аякс» вирушив у Київ на матч з «Динамо» у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Головний тренер нідерландського клубу Ерік тен Хаг узяв з собою 21 футболіста, повідомляє офіційний сайт "Аякса". Відзначимо, що разом з командою вирушив бразильський форвард Давід Нерес, який перший матч пропустив через пошкодження підколінного сухожилля. Повний список гравців "Аякса", які вирушили до столиці України: Читайте такожУЄФА назвавши арбітра матчу плей-офф Ліги чемпіонів Динамо - Аякс Воротарі: Андре Онана, Костас Лампру, Беньямін ван Лер Захисники: Маттейс де Лигт, Расмус Крістенсен, Максиміліан Вебер, Дейлі Блінд, Мітчел Баккер, Нуссаір Мазраурі Півзахисники: Френкі де Йонг, Лассе Шене, Донні ван де Бек, Карел Ейтінг, Хакім Зієш, Душан Тадіч, Закарія Лабьяд, Даніні де Віт Нападники: Клас-Ян Хунтелар, Давід Нерес, Денніс Йонсен, Кай Сірхейс Нагадаємо, в Амстердамі "Динамо" поступилося "Аяксу" у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів 1:3. Матч у відповідь відбудеться у вівторок, початок – 22.00.

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