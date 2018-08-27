Форвард Шахтаря Мораєс завдяки хет-трику став найкращим гравцем 6-го туру УПЛ

У матчі проти "Олімпіка" Мораєс відзначився хет-триком і допоміг гірникам виграти з рахунком 5:2.

Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораєс став найкращим гравцем 6-го туру в українській Прем'єр-лізі. У матчі проти "Олімпіка" Мораєс відзначився хет-триком і допоміг команді виграти з рахунком 5:2. Читайте також"Шахтар" розтрощив "Олімпік" у донецькому дербі в матчі стартового туру Прем'єр-ліги Традиційно вибором найкращого гравця туру займається експертна рада УПЛ, до складу якої увійшли Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев та Ігор Яворський. Нагадаємо, що найкращим гравцем минулого туру в УПЛ був півзахисник "Динамо" Віктор Циганков. Як повідомляв УНІАН, "Динамо" втратило перші очки в чемпіонаті, зігравши внічию з "Чорноморцем".

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