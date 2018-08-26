Арсенал-Київ сенсаційно обіграв Карпати у матчі 6-го туру УПЛ

Команда Фабріціо Раванеллі здобула першу перемогу в сезоні.

У недільному матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги «Арсенал-Київ» під керівництвом італійця Фабріціо Раванеллі здобув першу перемогу в сезоні, обігравши на виїзді «Карпати».

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Рахунок в матчі, який проходив у Львові, на 27-й хвилині відкрив Оріховський, чудово пробивши зі штрафного. На 35-й хвилині «Арсенал» забив другий гол. Швед втратив м'яч біля своїх воріт, і комбінацію точним ударом закінчив Гринь.

На 55-й хвилині один гол зумів відіграти Крістіан Ербес.

Кияни виграли - 2:1, для них це перша перемога в чемпіонаті. У "Арсенала" 4 очки і все ще остання сходинка в турнірній таблиці. У "Карпат" 5 пунктів і 10-е місце.