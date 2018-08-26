Маріуполь і Львів зіграли внічию в матчі 6-го туру УПЛ

Обидві команди залишаються у нижній частині турнірної таблиці.

У недільному матчі 6-го туру УПЛ «Маріуполь» зіграв внічию зі «Львовом».

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Вже на старті матчу «Львів» міг виходити вперед, проте Бруно не реалізував пенальті. «Львів» відкрив рахунок у матчі на 45+2-й хвилині. Подачу з кутового замкнув Вадим Парамонов.

На початку другого тайму «Маріуполь» зусиллями Піхаленка зрівняв рахунок, проте вже через дві хвилини Бруно знову вивів гостей вперед. На 59-й хвилині Чурко зрівняв рахунок – 2:2.

Обидві команди залишаються у нижній частині таблиці. У "Львова" - 5 очок. У "Маріуполя" - 4 бали.