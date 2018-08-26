Десна обіграла Зорю в матчі 6-го УПЛ

Це друга перемога чернігівської команди у чемпіонаті.

У Запоріжжі відбувся матч 6-го туру футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Зоря" приймала "Десну".

Команда з Чернігова здобула перемогу з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

На 11-й хвилині гості відкрили рахунок - Старенькому з кута штрафного вдався суперудар у дальню дев'ятку. На 73-й хвилині Безбородько обіграв голкіпера "Зорі" Махарадзе і закотив м'яч у порожні ворота. 0:2.

"Десна" здобула другу перемогу в чемпіонаті і набрала 7 очок. У "Зорі" залишається 8 пунктів.