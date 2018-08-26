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Десна обіграла Зорю в матчі 6-го УПЛ

21:28, 26 серпня 2018
Футбол
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footboom.com

Команда з Чернігова здобула перемогу з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

На 11-й хвилині гості відкрили рахунок - Старенькому з кута штрафного вдався суперудар у дальню дев'ятку. На 73-й хвилині Безбородько обіграв голкіпера "Зорі" Махарадзе і закотив м'яч у порожні ворота. 0:2.

"Десна" здобула другу перемогу в чемпіонаті і набрала 7 очок. У "Зорі" залишається 8 пунктів.

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Теги: #УПЛ-2018/19