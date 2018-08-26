Онлайн-відеотрансляція Зоря - Десна: Прем'єр-ліга, 6-й тур
19:25, 26 серпня 2018Футбол
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Сьогодні у Запоріжжі відбудеться черговий матч футбольної Прем'єр-ліги.
footboom.com
Сьогодні у Запоріжжі проходить черговий матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" прийматиме чернігівську "Десну".
Зустрічаються 5-а і 9-а команди чемпіонату. У "Зорі" на даний момент 8 очок, у "Десни" - 4.
"Зоря" у минулий четвер зіграла матч плей-офф Ліги Європи (0:0 - вдома проти "Лейпцига"). "Десна" підійде до поєдинку в Запоріжжі більш свіжою - команда виступає в режимі 1 матч на тиждень.
Матч "Зоря" - "Десна" почнеться в Запоріжжі на "Славутич-Арена" о 19.30.
ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.
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