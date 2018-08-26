УЄФА назвав арбітра матчу плей-офф Ліги чемпіонів Динамо - Аякс

Поєдинок обслуговуватиме словенець Дамір Скоміна.

Бригада арбітрів зі Словенії буде обслуговувати матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між київським "Динамо" і амстердамським "Аяксом".

Головним рефері буде 42-річний Дамір Скоміна, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Допомагати йому на лініях будуть Юре Прапротник і Роберт Вукан, четвертий арбітр – Томаж Кланчик.

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Додаткові асистенти рефері – Матей Юг і Славко Вінчіч.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" – "Аякс" відбудеться 28 серпня, початок о 22:00.

Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою голландців – 3:1.

Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде у груповий етап Ліги чемпіонів, жеребкування якого відбудеться 30 серпня. Команда, що програє, буде учасником жеребкування групового турніру Ліги Європи.