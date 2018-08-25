Київське "Динамо" втратило перші очки у новому сезоні УПЛ

Кияни зіграли внічию в Одесі з "Чорноморцем".

В Одесі завершився матч 6-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Чорноморець" приймав київське "Динамо".

Гра завершилася внічию з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив у запеклій і напруженій боротьбі і з обопільними небезпечними моментами. І першими в цьому матчі відзначилися кияни. На 59-й хвилині Шабанов зробив пас у штрафну "Чорноморця" і Назарій Русин, вискочив з-за спини Грачова й головою переправив м'яч у кут воріт.

Гравець "Чорноморця" зміг виправити свою позиційну помилку за 25 хвилин гри. На 84-й хвилині після навісу з кутового набігший Грачов потужним ударом головою відправив м'яч у ворота - 1:1.

У час, що залишився "Динамо" атакувало, але вирвати перемогу підопічні Олександра Хацкевича так і не зуміли.

Таким чином, у "Динамо" 13 очок і команда вперше в цьому сезоні відстала від групи лідеіов турнірної таблиці УПЛ - донецького "Шахтаря" і "Олександрії", в яких тепер по 15 очок.