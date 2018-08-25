"Олександрія" обіграла "Ворсклу" і продовжила серію перемог у Прем'єр-лізі

Долю матчу вирішив дубль Банади в середині першого тайму.

В Олександрії завершився матч 6-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Олександрія приймала на своєму полі полтавську "Ворсклу".

Гра завершилася з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі поля мали досить відчутну перевагу в грі і вже в середині першого тайму втілили ЇЇ в два голи.

На 15-й хвилині Євген Банада відкрив рахунок, а за 2 хвилини - на 17-й - він же зробив дубль.

Після цього господарі впевнено контролювали м'яч і хід гри, а гості так і не змогли запропонувати супернику нічого незвичайного для того, щоб бодай забити гол престижу.

Таким чином, "Олександрія" здобула 5-ю перемогу у 6-ти іграх чемпіонату УПЛ, набрала 15 очок у турнірній таблиці, наздогнала донецький "Шахтар" і продовжує входити в групу лідерів чемпіонату УПЛ.

Пізніше сьогодні свій матч з "Чорноморцем" в Одесі проведе київське "Динамо", яке також , в разі перемоги, набере 15 очок й наздожене дует лідерів УПЛ.