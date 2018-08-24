"Шахтар" розтрощив "Олімпік" у донецькому дербі в стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

Матч завершився з рахунком 2:5.

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився стартовій матч 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" обіграв земляків з "Олімпіка".

Номінально гостьовий для "Шахтаря" матч завершився з рахунком 2:5, повідомляє офіційний сайт змагань.

Основні події в цьому матчі розвивалися в першій половині гри.

На 11-й хвилині рахунок відкрив Роберто Марлос, а вже на 17-й Жуніор Мораєс забив свій перший з трьох голів у цьому матчі, подвоївши перевагу гірників.. Щоправда, на 19-й хвилині Геннадій Пасіч трохи скоротив відставання в рахунку, але після цього Мораєс забив свій другий гол, а на 42-й хвилині Тарас Степаненко довів перевагу "Шахтаря" до великої - 1:4.

А після перерви гірники продовжували нарощувати тиск на ворота суперника і третій гол Мораєса на 75-й хвилині - хет-трик гравця - призвів до того. що рахунок у матчі став 1:5.

Від розгрому "Олімпік" спас автогол Олега Данченка на 76-й хвилині - 2:5.

Таким чином, "Шахтар" набрав 15 очок і, як мінімум, на добу став одноосібним лідером турнірної таблиці УПЛ. "Олександрія" і київське "Динамо", у яких по 12 балів, свої наступні матчі проведуть у суботу, 25 серпня.