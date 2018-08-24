Чемпіона світу з футболу заарештували за водіння в нетверезому вигляді

Воротар збірної Франції і англійського «Тоттенхема» повинен з'явитися в суд 11 вересня.

Голкіпер «Тоттенхема» і збірної Франції Уго Льоріс був затриманий поліцією за водіння в нетверезому вигляді.

У п'ятницю, 24 серпня поліцейський патруль зупинив машину француза в Лондоні і затримав Льоріса, повідомляє Xsport з посиланням на Associated Press.

Пізніше капітана «Тоттенхема» відпустили під заставу, але 11 вересня він повинен з'явитися в Вестмінстерський магістратський суд.

15 липня у складі збірної Франції юго Льоріс завоював золото чемпіонату світу, а в серпні вже провів два матчі за «шпор» в чемпіонаті Англії.

Після двох перемог над «Ньюкаслом» (2:1) і «Фулхемом» (3:1) команда Маурісіо Почеттіно зіграє на виїзді з «Манчестер Юнайтед» 27 серпня.