Шапаренко втратив місце в основному складі "Динамо" через конфлікт з Хацкевичем - ЗМІ

19-річний хавбек перестав потрапляти в заявку «Динамо» не тільки через пошкодження носа.

Півзахисник «Динамо» Микола Шапаренко перестав потрапляти в заявку на матчі основного складу «біло-блакитних» не тільки через травму, отриману в поєдинку першого туру чемпіонату України з «Ворсклою».

За інформацією Sport.ua у півзахисника виникли непорозуміння з головним тренером команди Олександром Хацкевичем.

Шапаренко не потрапив в заявку на матч з «Шахтарем», а після нього не зайшов в роздягальню привітати партнерів з перемогою, що не залишилося непоміченим головним тренером.

Після цього Шапаренко в заявці основної команди не з'являвся, хоча вже провів кілька матчів за «Динамо» U-21.

Зазначимо, що перед матчем зі «Славією» Хацкевич сказав, що Шапаренко в обоймі 20-ти гравців готується до матчу, але в заявку він не потрапив. Не виявилося Миколи і серед гравців, які вирушили на гру з «Аяксом» в Амстердам.

При цьому, сьогодні Шапаренко вийшов в основному складі «Динамо» U-21 на гру c одеським «Чорноморцем» і відіграв 60 хвилин. При цьому, голом гравець в результативній грі так не відзначився. Матч завершився з рахунком 3:3, а в складі киян забивали Буено, Калитвинцев і Шпирка.