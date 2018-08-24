Реал і Леганес домовилися про оренду 19-річного українського воротаря Луніна

Наш голкіпер найближчим часом офіційно стане гравцем «Леганеса».

«Леганесу» вдалося переконати керівництво мадридського клубу віддати в оренду перспективного голкіпера.

Сторони домовилися про річну оренду воротаря і вже погодили всі деталі, повідомляє Sport.ua з посиланням на As.com.

Раніше вірогідність підписання Луніна підтвердив головний тренер «Леганеса» Маурісіо Пеллегріно.

Також в послугах голкіпера «Реала» були зацікавлені «Реал Вальядолід» і «Райо Вальєкано».

Лунін перейшов у мадридський «Реал» цього літа з «Зорі». «Вершкові» за неофіційною інформацією заплатили за голкіпера 8 мільйонів євро.