Реал і Леганес домовилися про оренду 19-річного українського воротаря Луніна
13:19, 24 серпня 2018Футбол
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Наш голкіпер найближчим часом офіційно стане гравцем «Леганеса».
Андрій Лунін піде з "Реала" в оренду в "Леганес" / twitter.com/melchorcope
«Леганесу» вдалося переконати керівництво мадридського клубу віддати в оренду перспективного голкіпера.
Сторони домовилися про річну оренду воротаря і вже погодили всі деталі, повідомляє Sport.ua з посиланням на As.com.
Раніше вірогідність підписання Луніна підтвердив головний тренер «Леганеса» Маурісіо Пеллегріно.
Також в послугах голкіпера «Реала» були зацікавлені «Реал Вальядолід» і «Райо Вальєкано».
Лунін перейшов у мадридський «Реал» цього літа з «Зорі». «Вершкові» за неофіційною інформацією заплатили за голкіпера 8 мільйонів євро.
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