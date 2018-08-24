Головний тренер Зорі Вернидуб вибачився перед киянами після матчу Ліги Європи (відео)

Наставник після матчу з "Лейпцигом" емоційно відреагував на вилучення свого гравця.

Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб прокоментував матч плей-офф Ліги Європи проти німецького "Лейпцига" (0:0).

З 16-ї хвилини "Зоря" грала в меншості через вилучення Богдана Ледньова. Під час матчу Вернидуб емоційно відреагував на червону картку свого підопічного.

"Ти що? Ти залишив нас вдесятьох. Б****, у вас синдром у Києві? Мізків взагалі немає", – крикнув Вернидуб Ледньову, що йшов з поля. Цікаво, що цей футболіст виступає за «Зорю» на правах оренди, будучи вихованцем «Динамо».

Після гри наставник луганчан вибачився за свою поведінку.

«Це емоції. Я просто сказав, що не можна себе так поводити. Так, було порушення, але не можна вибрикуватися. Але це були емоції, я вибачаюся перед киянами. Я Ледньова потім підтримав. У перерві Богдан плакав, я бачив в роздягальні. У нього тепер боржок перед командою. Залишитися вдесятьох проти такої команди, як "Лейпциг" – дуже погано. У другому таймі вони збільшили тиск, але хлопці дуже добре зіграли в обороні.

Хочу привітати нашу команду з хорошою грою. Витримали напруження, побачили, що суперник з себе представляє. Добре оборонялися, могли забити, виходили в атаки. Сподіваюся, те, що ми не забили сьогодні – заб'ємо в наступних іграх. Рахунок 0:0 дає шанс обом командам. Через тиждень життя покаже, хто пройде, а хто вилетить», – сказав Юрій Вернидуб, якого цитує "Трибуна".

Як повідомляв УНІАН, у четвер в Запоріжжі "Зоря" приймала "Лейпциг" і зіграла з ним унічию - 0:0, незважаючи на те, що майже всю зустріч грала вдесятьох.