Зоря вистояла в меншості проти Лейпцига в кваліфікації Ліги Європи (відео)

Перший матч плей-офф завершився внічию - 0:0, незважаючи на те, що "Зоря" з 17-ї хвилини грала у меншості.

У Запоріжжі завершився перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в якому "Зоря" приймала німецький "Лейпциг". Поєдинок завершився внічию - 0:0, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Німецька команда володіла перевагою протягом усього матчу. Шанси «Зорі» на позитивний результат впали до мінімуму вже на старті зустрічі, коли на 17-й хвилині отримав пряму червону картку 20-річний хавбек луганчан Богдан Ледньов. Лежачи на газоні, український футболіст відмахнувся ногою від суперника. Епізод стався в безпосередній близькості від арбітра, який без вагань залишив "Зорю" в меншості.

Підопічні Юрія Вернидуба після цього зосередили всю увагу на обороні і лише зрідка вибігали в контратаки. "Лейпциг" окупував половину поля "Зорі" і мав з два десятки моментів для взяття воріт. Однак дисциплінована гра "Зорі" в обороні звела зусилля "Лейпцига" нанівець.

Досить сказати, що німецька команда завдала за матч 30 ударів по воротах українського клубу, тоді як футболісти "Зорі" пробили лише 6 разів по воротах гостей.

На останніх хвилинах "Лейпциг" пішов у фінальний штурм, але луганчани "на зубах" зберегли нулі на табло.

Таким чином, доля путівки в груповий раунд Ліги Європи визначиться вже через тиждень. Рахунок 0:0 в першому матчі дає "Зорі" непогані шанси на вихід в основний етап турніру.