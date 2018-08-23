Зоря - Лейпциг - онлайн-відеотрансляція, Ліга Європи, плей-офф

У Запоріжжі відбудеться перша частина протистояння луганчан з представником Бундесліги.

Сьогодні у Запоріжжі проходить перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" приймає німецький "РБ Лейпциг".

Нагадаємо, що в 3-му кваліфікаційному раунді підопічні Юрія Вернидуба сенсаційно пройшли португальську "Брагу" (1:1 вдома і 2:2 на виїзді).

"Лейпциг", у свою чергу, стартував з 2-го раунду кваліфікації, де обіграв шведський "Хекен" (4:0 у рідних стінах і 1:1 в гостях), а після цього у 3-му колі пройшов румунську "Крайову" (3:1 вдома і 1:1 в гостях). На відміну від "Зорі", яка провела вже 5 матчів у чемпіонаті України, "Лейпциг" ще не встиг стартувати в Бундеслізі, де 1-й тур відбудеться лише в ці вихідні.

Поєдинок "Зоря" - "Лейпциг" обслужить бригада арбітрів з Франції на чолі з Бенуа Бастьєном.

Матч "Зоря" - "Лейпциг" розпочнеться о 21.30 в Запоріжжі.

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".