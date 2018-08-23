Гравця Динамо Бурду фанати Аякса облили пивом (відео)

На єдиний гол киян в Амстердамі місцеві вболівальники відреагували дуже нервово.

Футболіста київського "Динамо" Микиту Бурду, після голу у ворота амстердамського "Аякса" в матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, облили пивом фани господарів поля.

Це сталося, коли гравець, який святкував гол, біг уздовж лицьової лінії поля.

Гравець "Динамо" дивився у бік трибун, потім відвернувся, і, буквально, наступної секунди, отримав порцію пива в обличчя і верхню частину тіла.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" програло матчу "Аяксу" з рахунком 1:3, але ще може відігратися в Києві і по сумі двох ігор вийти в основний (груповий) раунд турніру.