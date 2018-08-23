Іспанський Бетіс зробив офіційну пропозицію щодо Зінченка англійському Манчестер Сіті

Мова йде про оренду з правом викупу.

Інтерес Бетіса до українського хавбека Ман Сіті Олександра Зінченка нарешті вилився в конкретну пропозицію.

За інформацією джерела, севільці запропонували Городянам річну оренду Зінченко з правом викупу 80% прав на нього за 12 млн євро, повідомляє SportArena з посиланням на Sevilla.abc.es.

Тренер Маккабі Кіке Сетьен високо оцінює українця через його універсалізм – він здатний закрити відразу дві проблемні для його команди позиції лівого захисника і центрхава.

При цьому угода все ще залишається під питанням через два моменти. По-перше, пріоритетом Бетіса в центр поля залишається Рафінья, з яким клуб продовжує переговори. По-друге, Ман Сіті ще не дав відповідь на пропозицію Бетіса за українця.

21-річний Зінченко в минулому сезоні зіграв за Манчестер Сіті 14 матчів у всіх турнірах (всі — на позиції лівого захисника), а от у поточному сезоні жодного разу не потрапляв у заявку на офіційний матч.

Раніше українець був близький до переходу в інший англійський клуб Вулверхемптон, але в останній момент відмовився від трансферу. Також, за чутками, ним цікавляться іспанська Жирона і шотландський Селтік.