Ліга Європи, Зоря - Лейпциг де дивитися

10:49, 23 серпня 2018
Футбол
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Матч "Зорі" покажуть на українському ТБ / hotology.ru

Сьогодні у Запоріжжі відбудеться матч заключного 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, в якому луганська "Зоря" прийматиме на своєму полі німецький РБ Лейпциг.

Матч буде показаний на українському телеканалі "2+2".

Трансляція гри розпочнеться о 21.25 і триватиме до 23.25.

Як повідомляв УНІАН, матч "Зоря" - "Лейпциг" відбудеться сьогодні в Запоріжжі і розпочнеться о 21.30 за київським часом.

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Теги: #УЄФА#Ліга Європи#Зоря Луганськ