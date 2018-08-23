Ліга Європи, Зоря - Лейпциг де дивитися

Матч покажуть на українському телеканалі "2+2".

Сьогодні у Запоріжжі відбудеться матч заключного 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, в якому луганська "Зоря" прийматиме на своєму полі німецький РБ Лейпциг.

Матч буде показаний на українському телеканалі "2+2".

Трансляція гри розпочнеться о 21.25 і триватиме до 23.25.

Як повідомляв УНІАН, матч "Зоря" - "Лейпциг" відбудеться сьогодні в Запоріжжі і розпочнеться о 21.30 за київським часом.