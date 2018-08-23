Луганська Зоря є аутсайдером на ставках букмекерських контор в матчі з Лейпцигом

Гра Ліги Європи відбудеться сьогодні увечері в Запоріжжі.

У четвер в Запоріжжі відбудеться перший матч заключного 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, в якому луганська Зоря прийматиме німецький РБ Лейпциг.

Український клуб навіть на своєму полі вважається явним аутсайдером на думку аналітиків букмекерських контор, повідомляє спеціалізований портал BerExplorer.

Портал зібрав дані 24 провідних букмекерських контор світу, згідно з якими середня ставка на перемогу "Зорі" становить 5.37 до 1, на нічию - 3.91 до 1, а на перемогу "Лейпцига" - 1.58 до 1.

Матч у Запоріжжі відбудеться у четвер, 23 серпня, і розпочнеться о 21.30 за київським часом.