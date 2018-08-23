Хацкевич після матчу Аякс - Динамо: з 1:3 в Києві можна відігратися

Наставник "Динамо" прокоментував поразку в Амстердамі.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич прокоментував поразку від «Аякса» (1:3) у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

«Коли пропускаєш на початку матчу, йде тиск з боку вболівальників. Індивідуальна помилка була допущена в цей момент. Потім зрівняли рахунок після стандартного положення. Що стосується Гармаша. Не хотілося міняти його ще в першому таймі. Футболіст, мабуть, не увійшов у свою гру. І в психологічному плані, і в грі на своїй позиції. Тому поміняли в перерві.

З оборони ми намагалися виходити через середній-короткий пас. Наших футболістів намагалися накривати. Просто бити м'яч на Бесєдіна сенсу не було.

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Були непогані виходи з оборони в першому таймі, але епізодично. У другому таймі виявилося, що це працює, якщо ти дисципліновано виконуєш всі вимоги або граєш на своїй позиції.

Якщо абстрагуватися від результату, то з 1:3 можна відігратися. Звичайно, в Києві ми будемо більше заточені на атаку, але не забудемо і про оборону. Як показав другий тайм, коли ми володіємо м'ячем, то команда суперника теж помиляється. Вони десь і самі втрачали м'яч у простих ситуаціях. У Києві буде інша гра, все буде вирішуватися там», – сказав Хацкевич на післяматчевій прес-конференції, повідомляє "Трибуна".

Нагадаємо, "Динамо" поступилося "Аяксу" у першій грі на виїзді - 1:3. Матч-відповідь відбудеться у Києві 28 серпня, початок – о 22.00.

Переможець за підсумками двох матчів отримає путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.