Аякс впевнено обіграв Динамо в першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Гра завершилася з рахунком 3:1.

В Амстердамі завершився перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому віце-чемпіон України "Динамо" (Київ) грав на виїзді проти голландського "Аякса".

Динамівці програли з рахунком 1:3, однак доля путівки у груповий турнір Ліги чемпіонів визначиться через 6 днів в Києві, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Те, що "Аякс" є безперечним фаворитом протистояння, підтвердили вже стартові хвилини зустрічі. На 2-й хвилині захисники "Динамо" дозволили суперникам спокійно "розстрілювати" Бойка з кількох метрів - в результаті м'яч після удару де Бека пройшов під воротарем "Динамо" і закотився у сітку. 1:0.

Динамівці впоралися зі стартовим хвилюванням і на 16-й хвилині відповіли своїм голом - Кендзьора добив м'яч у сітку після розіграшу киянами кутового.

Вирішальним виявився останній відрізок першого тайму. На 35-й хвилині Зієш пробив здалеку, і завдяки рикошету від Кадара м'яч потрапив у самий кут воріт "Динамо". А на 43-й хвилині голландці відзначилися після флангової атаки - залишеному без нагляду захисниками "Динамо" Тадічу залишалося лише підставити ногу. 3:1.

У другому таймі гравці "Аякса" мали ще кілька вигідних моментів для взяття воріт "Динамо", однако рахунок не змінився.

Матч-відповідь відбудеться 28 серпня в Києві.

Інші матчі кваліфікації Ліги чемпіонів, 22 серпня:

Віді (Угорщина) - АЕК (Греція) - 1:2

Янг Бойз (Швейцарія) - Динамо Загреб (Хорватія) - 1:1