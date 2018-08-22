Вернидуб перед матчем Зоря - Лейпциг: сподіваюся, завтра обіграємо клуб, який набагато багатше нас

Головний тренер "Зорі" поділився відчуттями перед поєдинком з німецьким колективом.

Головний тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб поділився очікуваннями від матчу з «Лейпцигом» у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт луганчан.

«Ми всі чудово розуміємо, що плей-офф складається з двох матчів і є шанс потрапити в групу. Сподіваюся, що удача буде до нас цього разу прихильною. Хоча чудово розуміємо, що «Лейпциг» – дуже сильний і заможний суперник. Як я розумію, вектор напрямку розвитку «Лейпцига» – скуповувати дуже талановитих молодих футболістів і потім їх розкрутити і продати. Що вони і роблять. Підтвердження цьому – їхній останній трансфер. Центральний півзахисник Кейта перейшов у «Ліверпуль» за 60 мільйонів.

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У нашого суперника дуже хороша лінія атаки – збірники Поульсен, Вернер, Огюстен. Останній викликався до лав молодіжної збірної Франції, він дуже перспективний. Плюс дуже сильні фланги – гравець збірної Швеції Форсберг. Є дуже сильний опорний півзахисник Кампль, той же Демме. Захисник Сараччі. Мрія будь-якого тренера – мати таких футболістів. Але у нас теж достатньо хлопців, які вміють грати у футбол і віддаватися на полі. Впевнений у кожному з них!

Сподіваюся, що вони зроблять все для того, щоб зробити подарунок собі і вболівальникам і обіграти клуб, який набагато багатше за нас і володіє відмінними футболістами.

Ми заявили Громова на плей-офф, але в цій зустрічі він точно не зіграє, оскільки працювати в загальній групі, швидше за все, буде з п'ятниці. Якщо встигне набрати необхідні кондиції, то полетить до Німеччини на другу зустріч», - сказав Юрій Вернидуб.

Як повідомляв УНІАН, перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи "Зоря" - "Лейпциг" відбудеться в четвер в Запоріжжі. Початок – о 21.30.