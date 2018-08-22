У Зорю перейшов форвард португальського Спортинга

19:58, 22 серпня 2018
Футбол
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Леонардо Руїс / Instagram

Луганчани орендували колумбійця на один рік. Леонардо Асеведо Руїс належить лісабонському «Спортингу», а минулий сезон провів в оренді в «Боавішті». У чемпіонаті Португалії у минулому сезоні він провів 19 матчів, забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.

Нагадаємо, у цей четвер «Зоря» зустрінеться з «Лейпцигом» в кваліфікації Ліги Європи.

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Теги: #Зоря Луганськ