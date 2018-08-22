У Зорю перейшов форвард португальського Спортинга

Леонардо Руїс продовжить кар'єру в українському клубі на правах оренди.

Нападник португальського «Спортинга» Леонардо Руїс став гравцем луганської «Зорі», повідомляє прес-служба клубу.

Луганчани орендували колумбійця на один рік. Леонардо Асеведо Руїс належить лісабонському «Спортингу», а минулий сезон провів в оренді в «Боавішті». У чемпіонаті Португалії у минулому сезоні він провів 19 матчів, забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.

Нагадаємо, у цей четвер «Зоря» зустрінеться з «Лейпцигом» в кваліфікації Ліги Європи.