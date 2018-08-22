Тренер Лейпцига: Зоря - незручна й фізично потужна команда

Ральф Рангнік очікує важкого матчу в Запоріжжі.

Головний тренер «Лейпцига» Ральф Рангнік поділився очікуваннями напередодні першого матчу раунду плей-офф Ліги Європи проти луганської «Зорі».

«Ми очікуємо в четвер зустрічі з суперником, який демонструє фізично потужну гру і некомфортну для свого опонента. Це буде складний матч. Ми повинні бути готові до зіграти з командою, яка діє тактично гнучко і як одне ціле.

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Для цього нам потрібно підібрати потрібну тактику. Ми теж уміємо грати агресивно і неприємно для суперника, що ми вже продемонстрували в попередніх іграх. Ми знаємо, чого нам чекати, і ми повинні забезпечити собі гарну стартову позицію перед повторним поєдинком», - зазначив Рангнік, якого цитує офіційний сайт "Зорі".

Нагадаємо, важлива для «Зорі» зустріч відбудеться у Запоріжжі в четвер, 23 серпня о 21:30 за київським часом.