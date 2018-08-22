У чемпіонаті Англії жорстко покарали Варді за вбивчий підкат (відео)

Клуб "Лестер" не збирається оскаржувати дискваліфікацію форварда.

Нападник «Лестера» і збірної Англії Джеймі Варді дискваліфікований на три матчі у внутрішніх турнірах після грубого підкату, який він здійснив у матчі АПЛ. Про це повідомляє прес-служба FA.

Футбольний союз Англії покарав Варді триматчевою дискваліфікацією за фол у матчі другого туру чемпіонату Англії проти «Вулверхемптона» (2:0).

За інформацією The Sun, «Лестер» погодився з покаранням і не буде оскаржувати рішення FA. Варді пропустить матчі АПЛ з «Саутгемптоном» і «Ліверпулем», а також зустріч Кубка ліги з клубом «Флітвуд Таун».

Нагадаємо, влітку «Лестер» втратив свого лідера. В «Манчестер Сіті» перебрався півзахисник Ріяд Марез.