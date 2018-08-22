Стала відома зарплата Реброва в угорському Ференцвароші

Переговори з клубом з Будапешта вів агент українського тренера Шандор Варга.

Головний тренер угорського «Ференцвароша» українець Сергій Ребров буде отримувати 1,5 мільйона євро на рік у новому клубі.

Про це повідомляє sport.ua з посиланням на власні джерела.

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Також повідомляється, що переговори з «Ференцарошем» вів агент 44-річного фахівця Шандор Варга. Зазначимо, що раніше була інформація про те, що в послугах гравця зацікавлена варшавська «Легія», але з польським клубом Ребров не досяг домовленості з фінансових моментів. Тому «Легія» зупинила свій вибір на португальцеві Рікарду Са Пінту.

Відзначимо, що в клубі «Аль-Ахлі» (Саудівська Аравія) Ребров заробляв 2,4 мільйона євро на рік.

Як повідомляв УНІАН, про призначення Реброва головним тренером "Ференцварош" оголосив сьогодні на спеціальній прес-конференції.