Стала відома зарплата Реброва в угорському Ференцвароші
17:15, 22 серпня 2018Футбол
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Переговори з клубом з Будапешта вів агент українського тренера Шандор Варга.
Сергій Ребров / ua-football.com
Головний тренер угорського «Ференцвароша» українець Сергій Ребров буде отримувати 1,5 мільйона євро на рік у новому клубі.
Про це повідомляє sport.ua з посиланням на власні джерела.
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Також повідомляється, що переговори з «Ференцарошем» вів агент 44-річного фахівця Шандор Варга. Зазначимо, що раніше була інформація про те, що в послугах гравця зацікавлена варшавська «Легія», але з польським клубом Ребров не досяг домовленості з фінансових моментів. Тому «Легія» зупинила свій вибір на португальцеві Рікарду Са Пінту.
Відзначимо, що в клубі «Аль-Ахлі» (Саудівська Аравія) Ребров заробляв 2,4 мільйона євро на рік.
Як повідомляв УНІАН, про призначення Реброва головним тренером "Ференцварош" оголосив сьогодні на спеціальній прес-конференції.
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