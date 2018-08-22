Ще один клуб іспанської Прімери проявив інтерес до воротаря Реала Луніна

"Вальядолід", який повернувся у вищий іспанський дивізіон через 4 роки, хоче зміцнити свої ряди українцем.

Воротар мадридського «Реала» і збірної України Андрій Лунін може опинитися в іспанському «Вальядоліді».

За інформацією LibertadDigital, новачок Прімери зацікавлений в оренді Луніна і вже веде переговори з мадридським грандом. В цьому році «Вальядолід» повернувся у вищий іспанський дивізіон після 4 років виступів у Сегунді (другому дивізіоні).

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Зазначимо, що Лунін не потрапив до заявки на матч «Реала» в рамках 1-го туру чемпіонату Іспанії проти «Хетафе» (2:0).

Як вже повідомлялося, Луніним, крім «Вальядоліда», цікавляться «Райо Вальєкано» і «Ельче».

Нагадаємо, Лунін перейшов у «Реал» з луганської «Зорі». Трансфер гравця обійшовся «вершковим» в суму близько € 14 млн, включаючи бонуси. Лунін ще не встиг дебютувати за свою нову команду в офіційних матчах.