Бишовець: Динамо може розраховувати на нічию у матчі з Аяксом

14:09, 22 серпня 2018
Футбол
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Анатолій Бишовець вірить в нічию для "Динамо" в матчі з "Аяксом" / "Чемпіонат"

Екс-наставник київського Динамо Анатолій Бишовець поділився очікуваннями від матчу 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Аяксом і Динамо.

"Сьогодні Аякс не справляє враження команди, у якої є лідери, які могли б впливати на компактність гри, цілісність структури", – розповів Бишовець bookmaker-ratings, повідомляє Динамоманія.

"У цьому плані, мені здається, сьогодні Динамо Київ в праві розраховувати на нічийний результат. Все-таки кияни дуже добре обороняються. Такий фактор, пов'язаний з компактністю, він буде головним критерієм".

Як повідомляв УНІАН, матч "Аякс" - "Динамо" відбудеться в середу, 22 серпня, на арені їм. Йохана Кройффа в Амстердамі. Початок гри - о 22.00 за київським часом.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#Динамо Київ