Бишовець: Динамо може розраховувати на нічию у матчі з Аяксом

Екс-тренер столичної команди вірить у позитивний для киян результат першого матчу раунду плей-офф кваліфікації ЛЧ.

Екс-наставник київського Динамо Анатолій Бишовець поділився очікуваннями від матчу 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Аяксом і Динамо.

"Сьогодні Аякс не справляє враження команди, у якої є лідери, які могли б впливати на компактність гри, цілісність структури", – розповів Бишовець bookmaker-ratings, повідомляє Динамоманія.

"У цьому плані, мені здається, сьогодні Динамо Київ в праві розраховувати на нічийний результат. Все-таки кияни дуже добре обороняються. Такий фактор, пов'язаний з компактністю, він буде головним критерієм".

Як повідомляв УНІАН, матч "Аякс" - "Динамо" відбудеться в середу, 22 серпня, на арені їм. Йохана Кройффа в Амстердамі. Початок гри - о 22.00 за київським часом.