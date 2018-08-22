УЄФА хоче ввести відеоповтори з чвертьфіналу Ліги чемпіонів

WAR може почати працювати на стадії плей-офф найпрестижнішого єврокубку.

Боси УЄФА позитивно оцінили роботу системи відеоповторів (VAR) на чемпіонаті світу-2018, і хочуть почати її використовувати вже по ходу цього сезону.

За інформацією джерела, попередньо планується впровадити VAR перед чвертьфінальними матчами Ліги чемпіонів, повідомляє SportArena з посиланням на The Times.

Також в УЄФА розглянуть роботу VAR на чемпіонаті Європи-2020.

Очікується, що остаточне рішення буде прийнято до кінця року. Також у вересні питання по VAR обговорить Асоціація європейських клубів.

Якщо УЄФА таки схвалить відеоповтори, то це буде означати відмову від додаткових суддів за воротами. Ініціатором їх появи був П'єрлуїджі Колліна, який минулого місяця подав у відставку з поста глави Суддівського комітету УЄФА.

Нагадаємо, в поточному сезоні система VAR працює у всіх топ-лігах Європи, крім англійської АПЛ.