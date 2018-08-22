Угорський Ференцварош підтвердив призначення головним тренером Реброва
11:46, 22 серпня 2018Футбол
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Український фахівець погодився на роботу в найсильнішому клубі Угорщини.
Ребров став новим головним тренером "Ференцвароша" / fradi.hu
Футбольний клуб "Ференцварош" оголосив на прес-конференції в середу ім'я нового головного тренера команди.
Як і передбачалося напередодні, ним став український фахівець Сергій Ребров, повідомляє офіційний сайт угорського клубу.
У клубному повідомленні не вказані жодні деталі нового контракту - термін, фінансові умови, турнірні завдання...
Йдеться лише про попередні кар'єрні досягнення Реброва.
У сезоні 2017/18 "Ференцварош" став віце-чемпіоном Угорщини, а в еврокбках нового сезону 2018/19 вже програв ізраїльському "Маккабі" (Тель-Авів) у кваліфікаційному раунді Ліги Європи і завершив виступи в єврокубках нинішнього сезону.
Разом з тим, "Ференцварош" є 29-кратним чемпіоном країни і 23-кратним володарем Кубка Угорщини. Обидва показники є рекордними.
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