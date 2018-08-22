Угорський Ференцварош підтвердив призначення головним тренером Реброва

11:46, 22 серпня 2018
Футбол
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Ребров став новим головним тренером "Ференцвароша" / fradi.hu

Як і передбачалося напередодні, ним став український фахівець Сергій Ребров, повідомляє офіційний сайт угорського клубу.

У клубному повідомленні не вказані жодні деталі нового контракту - термін, фінансові умови, турнірні завдання...

Йдеться лише про попередні кар'єрні досягнення Реброва.

У сезоні 2017/18 "Ференцварош" став віце-чемпіоном Угорщини, а в еврокбках нового сезону 2018/19 вже програв ізраїльському "Маккабі" (Тель-Авів) у кваліфікаційному раунді Ліги Європи і завершив виступи в єврокубках нинішнього сезону.

Разом з тим, "Ференцварош" є 29-кратним чемпіоном країни і 23-кратним володарем Кубка Угорщини. Обидва показники є рекордними.

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Теги: #Ференцварош#Сергій Ребров