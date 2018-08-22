Аякс є фаворитом на ставках букмекерських контор у матчі з Динамо

Перевага у голландців перед матчем виявляється досить солідною.

Сьогодні ввечері в Амстердамі відбудеться матчу четвертого заключного раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому "Аякс" прийме на своєму полі київське "Динамо".

На думку аналітиків букмекерських контор команда з Амстердаму є фаворитом цього матчу, повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.

Портал зібрав дані 23 провідних контор світу, згідно з яким середній коефіцієнт на перемогу "Аякса" складає 1.60 до 1, на нічию - 3.84 до 1, а на перемогу "Динамо" - лише 5.65 до 1.

Матч "Аякс" - "Динамо" відбудеться в середу, 22 серпня, і почнеться на арені їм. Йохана Кройфа в 22.00 за київським часом.