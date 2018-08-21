ПАОК з українцями Хачеріді і Шаховим підвищив свої шанси на прохід в основний етап ЛЧ

Відбулися три матчі плей-офф кваліфікації турніру.

У вівторок увечері відбулися три матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У Лісабоні "Бенфіка" не змогла обіграти грецький ПАОК, за який виступають два українці - Євген Шахов і Євген Хачеріді. Португальці забили гол з пенальті наприкінці першого тайму, однак після перерви ПАОК зрівняв рахунок і здобув на виїзді зручну зі стратегічної точки зору нічию - 1:1.

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Відзначимо, що обидва українці були у ПАОКу в числі запасних, Шахов вийшов на заміну за 10 хвилин до кінця зустрічі, а Хачеріді так на полі і не з'явився.

У двох інших матчах голландський ПСВ обіграв на виїзді білоруський БАТЕ, а "Црвена Звезда" і "Зальцбург" розійшлися миром.

Ліга чемпіонів. Кваліфікація

Плей-офф. Перші матчі

Бенфіка - ПАОК - 1:1

БАТЕ - ПСВ - 2:3

Црвена Звезда - Зальцбург - 0:0

Нагадаємо, що в середу свій матч на цій же стадії проведе віце-чемпіон України київське "Динамо", яке зіграє з голландським "Аяксом" в гостях. Початок матчу - о 22.00 за київським часом.