Хацкевич перед грою Аякс - Динамо: завтра зійдуться дві різні футбольні філософії

Керманич "Динамо" прокоментував підготовку до матчу в Амстердамі.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич поділився очікуваннями від першого матчу з «Аяксом» у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"У кожної команди своя філософія. «Аякс» протягом багатьох років сповідує атакуючий, комбінаційний футбол, з частою зміною позицій футболістами. У нас же більше силовий футбол, з швидким переходом від оборони до атаки, компактна гра, пресинг. Ми вибираємо тактику в залежності від суперника і ситуації на полі. Тому нічого нового я вам сказати не можу. З нами прилетіли двоє бразильських гравців. А чи вони зіграють завтра чи ні, буде залежати від того, як буде складатися матч. Я сподіваюся на них, як і на всіх футболістів, які прилетіли з нами, незалежно від національності.

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Чим вище рівень, а зараз ми вже граємо на стадії плей-офф, тим важчий суперник. Але вплинути на силу суперника ми не могли. Все покаже завтрашня гра, в якому стані ми підійдемо до неї", - сказав Хацкевич, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

На питання, чи вірить він у те, що оборонний футбол «Динамо» переможе атакуючий стиль гри «Аякса», наставник "Динамо" відповів:

"Завтра зійдуться дві різні футбольні філософії. Але я виходжу з того, які футболісти є в мене в наявності на даний момент. Ми граємо, виходячи зі своїх сильних якостей, а який футбол переможе, дізнаємося лише через тиждень".

Як повідомляв УНІАН, перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "Аякс" - "Динамо" відбудеться завтра, початок - о 22.00.