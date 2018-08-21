Півзахисник Аякса, що пролежав рік у комі, прийшов до тями

Нурі зміг впізнати близьких і навіть поспілкувався з ними.

Півзахисник голландського "Аякса" Абдельхак Нурі, що пролежав у комі з липня 2017 року, прийшов до тями, і навіть зміг поспілкуватися з рідними.

“Неврологічна ситуація покращилася. Це помітно навіть неозброєним оком. Однак фізично він все так само слабкий. Нурі не може рухатися сам. Все, що він може, це рухати головою. Тож більшу частину часу вона лежить, а іноді ми садимо його в крісло-каталку.

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Я не хочу вдаватися в подробиці, але можу сказати, що ми вже можемо з ним спілкуватися. Він чудово розуміє, що йому говорять. Хоча самому відповідати йому все ще важко",- сказав брат Абдельхака в інтерв'ю NOS.

Нагадаємо, рік тому півзахисник амстердамського «Аякса» Абделхак Нурі під час товариського матчу з німецьким «Вердером» раптово впав на газон і втратив свідомість. У 20-річного гравця було діагностовано необоротне ушкодження мозку.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 22 серпня, амстердамський клуб зіграє вдома з київським "Динамо" в першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів.