Бишовець: Динамо має право розраховувати на нічию у матчі з Аяксом

Анатолій Бишовець не вражений грою голландської команди.

Легендарний футболіст київського "Динамо", екс-наставник збірної Росії, «Шахтаря» і ще низки клубів Анатолій Бишовець напередодні матчів раунду плей-офф Ліги чемпіонів, де «Динамо» зіграє з «Аяксом», заявив, що «біло-сині» дуже добре обороняються.

Про це Бишовець сказав в коментарі bookmaker-ratings.com.ua:

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«Аякс» сьогодні не справляє враження команди, у якої є лідери, які могли б впливати на компактність ігри, цілісність структури. У цьому плані, мені здається, в середу «Динамо» має право розраховувати на нічийний результат. Все-таки кияни дуже добре обороняються. Фактор, пов'язаний з компактністю, буде головним критерієм».

Нагадаємо, голландський "Аякс" і "Динамо" проведуть перший матч в Амстердамі. Гра розпочнеться 22 серпня о 22:00. Поєдинок - 28 серпня в Києві.