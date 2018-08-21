Бекхем отримає спеціальну нагороду президента УЄФА

Колишній півзахисник стане третім англійцем, який отримав цей приз.

Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед", "Реала" і збірної Англії Девід Бекхем стане володарем нагороди президента УЄФА за 2018 рік. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Нагорода президента УЄФА вручається за видатні досягнення, високий професіоналізм і зразкові особисті якості, - зазначив президент Європейського футбольного союзу Александер Чеферін. - Я обрав Бекхема в якості лауреата цього року за його роль світового посла футболу, за просування футболу та його цінностей у всіх куточках планети. Його невтомна діяльність в гуманітарній сфері допомогла багатьом дітям по всьому світу, і цей факт не можна не відзначити. Бекхем - справжній футбольний ідол свого покоління".

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Девід Бекхем, який отримає нагороду у кінці серпня в Монако, за свою кар'єру провів в сумі за клуби та збірну 762 матчі, забив 130 м'ячів. У 1990 році разом з "Манчестер Юнайтед" він виграв Лігу чемпіонів.

У 2015 році Бекхем заснував благодійний фонд свого імені, метою якого є надання допомоги дітям і боротьба з жорстокістю по відношенню до них. Крім того, фонд працює над тим, щоб у дітей була можливість відвідувати школу і здобувати освіту.

Зазначимо, що нагорода президента УЄФА вручається з 1998 року. Крім Бекхема з англійських гравців і тренерів її отримували сер Боббі Робсон в 2002 році і сер Боббі Чарльтон в 2008-му.