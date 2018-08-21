Тренування Шахтаря відвідав півзахисник Манчестер Юнайтед

Бразилець Фред скучив за своєю колишньою командою і прилетів до Києва.

Колишній гравець донецького "Шахтаря", а нині півзахисник англійського "Манчестер Юнайтед" бразильський футболіст Фред сьогодні вранці несподівано побував на тренуванні чемпіонів України.

"Скучили? Фред побував в гостях у «Шахтаря» на сьогоднішньому тренуванні!", - підписано фото, де в обнімку стоять Фред і головний тренер команди Жозе Моуріньо на офіційній сторінці ФК "Шахтар" в Instagram.

Фред виступав за "Шахтар" з 2013 по 2018 роки і провів за команду 101 офіційну гру.

У складі гірників тричі ставав чемпіоном України, тричі вигравав Кубок України і чотири рази - Суперкубок України.

5 червня 2018 року англійський клуб «Манчестер Юнайтед» оголосив про досягнення угоди з «Шахтарем» про трансфер Фреда. 21 червня трансфер був завершений, Фред підписав з клубом 5-річний контракт. Сума трансферу склала 47 млн фунтів