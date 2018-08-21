Динамо запропонувало 2,5 мільйона євро за форварда Сент-Етьєна Беріча

Французький клуб може прийняти пропозицію киян.

Київське Динамо зробило пропозицію французькому Сент-Етьєнну в розмірі 2,5 мільйона євро про трансфер форварда Роберта Беріча.

Джерело не виключає, що французький клуб прийме пропозицію киян, повідомляє SportArena з посиланням на France Football.

Справа в тому, що контракт гравця закінчується влітку наступного року, і в Сент-Етьєн вже зайняті пошуками нового нападника.

Якщо перехід Беріча відбудеться, то у складі "Динамо" будуть виступати два словенських футболіста. На початку року кияни підписали вінгера Беньяміна Вербича.

Форвард виступає за Сент-Етьєнн з літа 2015 року. За його трансфер французький клуб заплатив Рапіду 7,5 мільйона євро. Закріпитися в основі Сент-Етьєна нападнику не вдалося. Першу частину минулого сезону Берич і зовсім провів в оренді Андерлехта, однак через півроку повернувся і зіграв 15 матчів за французьку команду в Лізі 1, забивши 7 м'ячів.

Також в його активі виступи за збірну Словенії. У 26 матчах Берич забив 5 м'ячів.

Динамо цим літом підписало нападника Владислава Супрягу. Однак після цього трансферу представники клубу дали зрозуміти, що робота над пошуком ще одного форварда триває.