Динамо вирушило на матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів без трьох гравців основи

Гра з нідерландським "Аяксом" в Амстердамі відбудеться в середу, 22 серпня.

У вівторок, 21 серпня, делегація київського «Динамо» вирушила в Амстердам, де наступного дня проведе перший матч раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА з місцевим «Аяксом».

На поєдинок в столиці Нідерландів тренерський штаб «біло-синіх» на чолі з Олександром Хацкевичем взяв 21 гравців, 18 з яких потраплять у заявку на матч, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

В Києві залишився новачок команди нападник Владислав Супряга, а також півзахисник Микола Шапаренко, які відновлюються після ушкоджень. Також в Амстердам не полетів ще один недавній новачок бразилець Вітор Буено.

Склад команди виглядає наступним чином:

Воротарі: Бойко, Бущан, Маханьков.

Захисники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзьора, Миколенко, Шабанов, Сидклей, Піваріч

Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вербич, Циганков, Андрієвський, Че Че

Нападники: Беседін, Русин.

Як повідомляв УНІАН, матч "Аякс" - "Динамо" відбудеться в середу, 22 серпня. Початок гри - о 22.00 за київським часом.