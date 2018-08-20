Шевченко викликав 8 легіонерів на матчі збірної України в Лізі націй

Також до резервного списку потрапили нападник Євген Селезньов і захисник Василь Кравець.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список легіонерів, яких запросив на збір перед стартовими матчами Ліги націй.

Всього в команді будуть задіяні 8 гравців, які виступають у зарубіжних клубах, - Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Генк», Бельгія), Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Євген Хачеріді (ПАОК, Греція) та Євген Макаренко («Андерлехт», Бельгія).

У резервний список потрапили нападник Євген Селезньов («Акхісар Беледієспор», Туреччина) і захисник Василь Кравець («Луго», Іспанія). Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Слід відзначити, що Євген Макаренко востаннє викликався в збірну ще в 2014 році, а ось Василь Кравець може дебютувати в головній команді країни.

Дебютувати в команді Шевченка може і Роман Яремчук, який раніше вже двічі викликався в збірну України, проте обидва рази отримував травми і був змушений залишити розташування "синьо-жовтих".

Футболісти з резервного списку можуть потрапити в основу, якщо хтось з футболістів отримає травму, або за рішенням тренерського штабу.

Повний список гравців, викликаних на збір, буде оголошено пізніше.

Як повідомляв УНІАН, у рамках Ліги націй збірна України проведе у вересні дві гри - 6-го числа відбудеться матч на виїзді проти Чехії, а 9-го - вдома зі Словаччиною.