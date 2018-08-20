УЄФА назвав трьох претендентів на звання найкращого футболіста Європи

17:05, 20 серпня 2018
Футбол
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Модріч, Кріштіану Роналду і Салах поборються за звання найкращого футболіста Європи / uefa.com

У число кандидатів увійшли півзахисник мадридського «Реала» Лука Модріч, його колишній партнер по команді нападник Кріштіану Роналду, який влітку перебрався в «Ювентус», а також хавбек «Ліверпуля» Мохамед Салах. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Володар нагороди визначиться 30 серпня на спеціальному заході, на якому також відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, в минулому сезоні «Реал» з Модрічем і Роналду у складі втретє поспіль виграв Лігу європейських чемпіонів, здолавши у Києві «Ліверпуль» з Салахом.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно прес-служба УЄФА оголосила список номінантів на нагороди кращих гравців Ліги чемпіонів минулого сезону в різних амплуа.

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Теги: #УЄФА#Кріштіану Роналду#Мохаммед Салах