УЄФА назвав трьох претендентів на звання найкращого футболіста Європи

Лука Модріч, Кріштіану Роналду і Мохамед Салах посперечаються за звання найкращого.

УЄФА назвав трійку гравців - претендентів на нагороду найкращому футболісту минулого сезону в Європі.

У число кандидатів увійшли півзахисник мадридського «Реала» Лука Модріч, його колишній партнер по команді нападник Кріштіану Роналду, який влітку перебрався в «Ювентус», а також хавбек «Ліверпуля» Мохамед Салах. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Володар нагороди визначиться 30 серпня на спеціальному заході, на якому також відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, в минулому сезоні «Реал» з Модрічем і Роналду у складі втретє поспіль виграв Лігу європейських чемпіонів, здолавши у Києві «Ліверпуль» з Салахом.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно прес-служба УЄФА оголосила список номінантів на нагороди кращих гравців Ліги чемпіонів минулого сезону в різних амплуа.