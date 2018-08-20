Суддя-трансгендер в Англії вперше в історії відсудив футбольний матч

16:26, 20 серпня 2018
Футбол
108 0
Люсі Кларк / matrixpictures.co.uk

46-річний рефері, раніше відомий як Нік Кларк, став першим в історії футболу арбітром-трансгендером, повідомляє Daily Mail.

Читайте такожВідома активістка-трансгендер поскаржилася на побиття у львівському трамваї

Найближчим часом Кларк буде працювати в жіночому футболі, але хоче знову обслуговувати матчі чоловіків у майбутньому. До цього він працював на іграх напівпрофесійних клубів та юніорів. Кларк, батько трьох дітей, одружений на 54-річній Авріл, що працює водієм таксі. Пара знову збирається одружитися в 2020 році.

Зараз суддя проходить гормональну терапію, а в наступному році планує перенести операцію по зміні статі.

Як повідомляв УНІАН, вперше в історії США в боротьбу за пост губернатора вступила трансгендер.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Англія#трансгендерність