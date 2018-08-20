Суддя-трансгендер в Англії вперше в історії відсудив футбольний матч
Перший в світі футбольний суддя-трансгендер Люсі Кларк приступив до роботи на матчах жіночих команд в Англії.
46-річний рефері, раніше відомий як Нік Кларк, став першим в історії футболу арбітром-трансгендером, повідомляє Daily Mail.
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Найближчим часом Кларк буде працювати в жіночому футболі, але хоче знову обслуговувати матчі чоловіків у майбутньому. До цього він працював на іграх напівпрофесійних клубів та юніорів. Кларк, батько трьох дітей, одружений на 54-річній Авріл, що працює водієм таксі. Пара знову збирається одружитися в 2020 році.
Зараз суддя проходить гормональну терапію, а в наступному році планує перенести операцію по зміні статі.
Як повідомляв УНІАН, вперше в історії США в боротьбу за пост губернатора вступила трансгендер.