Динамо оголосило про початок нового набору учнів у дитячо-юнацьку школу

Перегляд дітей різного віку триватиме протягом першого місяця осені.

ФК "Динамо" оголосив про початок нового набору учнів у дитячо-юнацьку футбольну школу "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

Осінній конкурсний набір дітей в групи 2007-2012 років народження починається з 1 вересня. ДЮФШ «Динамо» чекає всіх бажаючих навчатися футболу і в майбутньому стати професійним футболістом, повідомляє офіційний клубний сайт "Динамо".

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Перегляд дітей різного віку буде проходити кожну суботу та неділю протягом усього місяця. «Динамо» чекає дітей з 10 години ранку біля воріт дитячо-юнацької бази «Динамо» на Нивках (вулиця Салютна, 35). При собі необхідно мати спортивну форму і взуття, оригінал свідоцтва про народження, м'яч і медичну довідку.

При наборі буде проводитися тестування. Тренери звертатимуть увагу на швидкісні якості дитини, координацію рухів і здатність до ігрового мислення. Навчання в ДЮФШ «Динамо» ім. Валерія Лобановського безкоштовне.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно "Динамо" провело презентацію новачків, серед яких 18-річний нападник Владислав Супряга.