Став відомий арбітр матчу плей-офф Ліги чемпіонів Аякс - Динамо

Головним рефері буде француз Клеман Тюрпен.

Стала відома бригада арбітрів на перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між голландським "Аяксом" і київським "Динамо".

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо", на поєдинку буде працювати бригада арбітрів з Франції на чолі з 36-річним Клеманом Тюрпеном. Тюрпен є арбітром ФІФА з 2010 року. Працював на матчах фінальних турнірів ЧЄ-2016 і ЧС-2018. Згідно з цивільною професією — юрист.

Читайте такожМатчі Динамо і Аякса в плей-офф Ліги чемпіонів відбудуться 22 і 28 серпня

Двічі Тюрпен перетинався з «Динамо» на європейській арені. На стадії групового турніру Ліги Європи 2013/2014 «біло-сині» на виїзді обіграли швейцарський «Тун» (2:0), а Тюрпен вилучив динамівця Дьємерсі Мбокані вже на 17-й хвилині. У груповому турнірі Ліги чемпіонів 2016/2017 Тюрпен зафіксував виїзну поразку «Динамо» від португальської «Бенфіки» (0:1).

Асистенти арбітра на матчі "Аякс" - "Динамо" - Ніколя Дано і Сіріль Грінгуар.

Спостерігач арбітражу УЄФА — Леван Паніашвілі (Грузія).

Делегат УЄФА — Гейр Шорштейнссон (Ісландія).

Нагадаємо, що матч «Аякс» — «Динамо» відбудеться в середу, 22 серпня, в Амстердамі на стадіоні «Йоханн Кройфф Арена». Початок — о 22:00 за київським часом.