На першій домашній грі Реала без Роналду встановлено антирекорд відвідуваності за 9 років

Кількість глядачів на трибунах 80-тисячного стадіону "Сантьяго Бернабеу" виявилася несподівано маленькою.

На першому домашньому матчі "Реала" після того, як команду залишив Кріштіану Роналду, встановлено антирекорд відвідуваності за останні 9 років.

Як повідомляє "ТСН-Проспорт", матч "Реала" проти "Хетафе" (2:0) відвідали лише 48 466 глядачів. Це найнижчий показник відвідуваності 80-тисячного стадіону "Сантьяго Бернабеу" за останні 9 років.

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Останній раз домашню гру Королівського клубу відвідувала менша кількість вболівальників в кінці сезону-2008/2009, на матчі "Реал" - "Мальорка". Цікаво, що це був останній домашній поєдинок "Реала" перед придбанням Кріштіану Роналду з "Манчестер Юнайтед". Поки португальська зірка була в складі – відвідуваність нижче не падала.

Причиною чергового спаду відвідуваності може бути зміна стратегії розвитку мадридського клубу - протягом цього міжсезоння "Реал" не купував зірок світового масштабу, крім голкіпера Тібо Куртуа, який поки що навіть не грає за "Вершкових".

Також пішов головний тренер – екс-зірка клубу Зінедін Зідан, разом з яким "реалісти" виграли три Ліги чемпіонів поспіль. Місце на тренерському містку зайняв менш медійний спеціаліст – Хулен Лопетегі.

Як повідомляв УНІАН, матчі чемпіонату Іспанії за участю "Реала" та "Барселони" можуть проходити у США.