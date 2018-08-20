Український воротар Реала Лунін може залишити клуб

У послугах українця зацікавлений інший клуб з Мадрида - "Райо Вальєкано".

Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін може залишити команду, в яку перейшов цього літа з луганської «Зорі». Мадридці нещодавно придбали воротаря збірної Бельгії Тібо Куртуа, тож 19-річному Луніну буде важко конкурувати з екс-голкіпером «Челсі», а також з Кейлором Навасом.

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Як повідомляє GOL digital, український футболіст може продовжити кар'єру в іншому мадридському клубі - «Райо Вальєкано». Ця команда розглядає варіант з орендою гравця.

Якщо домовитися про перехід Луніна не вийде, «Райо» переключиться на воротаря «Еспаньола» Роберто Хіменеса.

Як повідомляв УНІАН, українець Андрій Лунін не зміг завоювати з "Реалом" Суперкубок УЄФА. Його команда програла "Атлетико".